“Lag die wapenstok hier nog? Totaal vergeten!” WHW

30 oktober 2019

16u28 2 Vilvoorde Een Vilvoordse twintiger is veroordeeld tot 1 maand cel voor verboden wapenbezit. Bij een huiszoeking trof de politie een uitschuifbare wapenstok aan.

De 20-jarige man was betrokken bij een onderzoek naar drugshandel. Speurders voerden daarom een huiszoeking uit in zijn woning te Vilvoorde. Op zijn kleerkast troffen ze een uitschuifbare wapenstok aan. “Och, ligt die hiér? Dat was ik al lang vergeten”, bekende hij spontaan tegen de agenten. De man gaf toe dat hij de wapenstok van een vriend had gekregen. “Ik had toen een dispuut met een kennis en ik meende dat dat wel eens uit de hand kon lopen”, klonk het voorts nog. Een minnelijke schikking van 350 euro negeerde hij.