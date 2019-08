‘Jongste verkiezingskandidaat’ Maikel Van Eylen (18) verliest moedige strijd tegen kanker Dimitri Berlanger

22 augustus 2019

08u55 12 Vilvoorde De 18-jarige Maikel Van Eylen – vorig jaar nog een van de jongste verkiezingskandidaten van het land – is overleden. Hij leed sinds begin 2018 aan een agressieve kanker, maar liet zich daardoor niet terugslaan. Maikel besliste zelfs om in de politiek te stappen. Geruime tijd leek het de goede kant op te gaan, maar uiteindelijk kwamen de gezwellen toch terug. “Ga altijd metéén voor je dromen, want voor je het weet is het te laat. Zoals bij mij”, schreef Maikel onlangs in een emotionele Facebook-post. Woensdagavond is hij in zijn slaap overleden.

In het voorjaar van 2018 leek het leven van Maikel Van Eylen nog een sprookje. Op amper 17-jarige leeftijd runde hij al zijn eigen webhostingbedrijf met 21.000 klanten en volgde hij een opleiding tot vrachtwagenchauffeur aan het TechnOV. De bezige bij besliste daarop ook om in de politiek te stappen. “Ik ga me helemaal gooien voor CD&V”, klonk het.

Toen kwam de totale omslag. In een paar weken tijd zag zijn leven er plots totaal anders uit. De tumor was erg zeldzaam én agressief. Er waren ook al uitzaaiingen naar zijn ruggenmerg. De behandeling moest dan ook zo snel mogelijk opgestart worden. De dokters speelden open kaart met hem: na drie jaar zou er slechts 40% kans op overleven zijn. Er volgde een operatie om de gezwellen te verwijderen en een succesvolle chemotherapie. De kansen leken positief te keren.

Verkozen worden in oktober zou de kers op de taart geweest zijn, maar dat lukte uiteindelijk net niet. Maikel was de eerste om te relativeren en is sindsdien wel actief gebleven in de Vilvoordse CD&V. Nadat er opnieuw gezwellen de kop opstaken, viel het zware verdict. Een nieuwe chemokuur bracht geen soelaas, de tumor bleef groeien. Er kwamen uitzaaiingen bij en de gezwellen namen toe.

Ondanks het zware verdict, bleef Maikel optimistisch. “Ik blijf gewoon verder doen en blijf niet bij de pakken zitten”, klonk het nog in mei. “Mijn bedrijf loopt op wieltjes dus dat is al iets waar ik me geen zorgen over maak. Een echte ‘termijn’ hebben de dokters me niet gegeven, want je weet nooit wat er kan gebeuren. Langs de ene kant wil ik het ook niet weten, want dan focus ik me daar te veel op.”

Maikel zette naast zijn bezigheden met het bedrijf ook nog zijn vrachtwagenopleiding in de TechnOV-school verder. “Niet dat ik het met succes kan afmaken, maar we doen ons best”, klonk het. “Ook ben ik met allerlei projecten bezig zoals het opzetten van een campagne samen met ‘Kom Op Tegen Kanker’. Bij CD&V blijf ik intern actief maar de politiek in het algemeen, daar zet ik toch even een punt achter. Ik heb wel belangrijkere dingen te doen (lachje).”

Sympathisanten en vrienden organiseerden eind juni nog twee benefietavonden in Vilvoorde waarvan de opbrengst Maikel in staat moest stellen om zijn ‘bucketlist’ af te werken. Helemaal bovenaan stond een wereldreis.

Die heeft hij helaas niet mogen maken. De voorbije weken werd zijn toestand almaar slechter en kreeg Maikel zware medicatie. Woensdagavond is hij in zijn slaap overleden. Klas- en schoolgenoten, vrienden, kennissen en familie reageren zwaar aangeslagen. Op sociale media wordt het verdriet massaal onder woorden gebracht.