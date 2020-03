“Ik wil graag lege straten zien”, zegt Didier Cortois, schepen voor Economie Margo Koekoekx

17 maart 2020

11u27 0 Vilvoorde Vilvoordse schepen voor Economie Didier Cortois ziet het liefst alle deuren van handelaars dicht gaan. “En dat zeg ik met bloedend ondernemershart. Nu is het gewoon belangrijk om gezondheid voorop te stellen en ons gezond verstand te gebruiken.”

“Sommige mensen zien dit precies als een lange vakantie maar dat is het NIET!”, benadrukt hij.

Volgens Cortois is het te zot voor woorden om af te wachten wat van bovenuit beslist wordt. “We moeten nu al elke concentratie van mensen vermijden. Ik roep op aan alle handelaars om hun deuren te sluiten.” Hij en collega Fatima Lamarti brengen gaan van winkel tot winkel om handelaars te duiden hoe belangrijk dit is. Met de nodige afstand uiteraard.

Bakkers, beenhouwers en warenhuizen mogen uiteraard open blijven. “Het is veel beter wanneer mensen elke twee dagen een kleine afstand moeten afleggen naar de bakker dicht bij huis en zo weinig mogelijk naar warenhuizen gaan waar veel mensen bij elkaar komen. Dat doen ze beter één keer per week of twee weken. Ik kan alleen maar toejuichen dat Delhaize en Aldi al een maximum aantal bezoekers toelaten in hun winkels.”

Ook take away is voor Didier Cortois geen probleem zolang eigenaars de hygiënische voorschriften goed naleven. Hij doet via Facebook oproepen naar alle lokale handelaars.