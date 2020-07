‘Hulpvaardige’ Vilvoordenaar krijgt vier jaar cel voor verkrachting studente: “Geen enkel schuldinzicht” Wouter Hertogs

31 juli 2020

11u34 0 Vilvoorde Een 22-jarige man uit Vilvoorde is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar voor het verkrachten van een Nederlandse studente. Volgens de twintiger gaf het meisje toestemming voor seks, maar aan dat verhaal hechtte de rechtbank geen geloof.

In de nacht van 2 op 3 maart was de Nederlandse studente met een groep vrienden op stap gegaan in Brussel. Toen de rekening moest betaald worden, ging het meisje, dat al stomdronken was, met een vriend op zoek naar een bankautomaat. Daarbij werden ze opgepikt door een 22-jarige man uit Vilvoorde. Die bracht het tweetal met zijn auto naar een bankautomaat maar toen de Nederlandse man was uitgestapt, gaf de Vilvoordenaar plots gas en reed er met het meisje vandoor. De man bracht haar naar Vilvoorde, waar hij haar twee keer verkrachtte in zijn wagen.

Locatiegegevens

Haar vriend was intussen in paniek naar een politiecommissariaat gerend en had daar aangifte gedaan, terwijl het meisje sms-berichten had gestuurd naar haar vrienden. Op basis van haar locatiegegevens kon de politie haar terugvinden in een steegje in Vilvoorde, volledig in shock. Enkele uren later kon de Vilvoordenaar al opgepakt worden, maar die man ontkende dat hij het meisje had verkracht. Volgens hem waren de seksuele betrekkingen met wederzijds toestemming gebeurd.

De rechtbank was het daar niet mee eens en was van oordeel dat de man misbruik had gemaakt van de kwetsbare toestand waarin het slachtoffer zich bevond. “De betrokkene heeft het slachtoffer ernstig leed toegebracht en toont geen enkel schuldinzicht”, klonk het. De twintiger kan wel nog in beroep gaan tegen het vonnis. Hiervoor heeft hij een maand de tijd.