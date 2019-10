‘Het moois dat we delen’, het nieuwe boek van Ish Ait Hamou, ligt in de rekken Margo Koekoekx

10 oktober 2019

18u06 4 Vilvoorde Ish’s nieuwe boek ‘Het moois dat we delen’ ligt vanaf nu overal in de winkels. Op aanvraag signeerde hij maar liefst 1.213 boeken en dat deed hij naar eigen zeggen “1 voor 1 met plezier en dankbaarheid. Ik heb zelden zo’n excitement gezien en gevoeld voor de release van een boek.”

Na 2 uur 9 min en 16 seconden was de klus geklaard. En daar zal het signeren niet stoppen. Komende zaterdag 12 oktober is hij te vinden in De Kruitfabriek in Vilvoorde. Daar zal hij zijn boek voorstellen en staan er nog heel wat andere dingen op het programma. Onder meer kan je de kortfilm DRIFT bekijken, Martin Heylen komt langs, Ish stelt - uiteraard - zijn boek voor en je kan genieten van muzikale en dichterlijke intermezzo’s.

Inschrijven voor ‘Ish nodigt uit’ is gratis en kan nog steeds op www.gelijkheidontour.be. Wie er niet bij kan zijn, kan nog terecht op de boekenbeurs.