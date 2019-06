“Franstalige zenders staan voortaan eerst”: Proximus zaait verwarring bij abonnees in Halle-Vilvoorde DBS

12 juni 2019

16u59 6 Vilvoorde Telecomoperator Proximus heeft sommige klanten in Vlaams-Brabant een brief gestuurd waarin vermeld stond dat de Franstalige zenders voortaan eerst zouden staan in de zendervolgorde. Het gaat echter om een communicatiefout, zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke. Vooral regionale zender RINGtv lijkt het kind van de rekening.

Vorige week kregen abonnees van Proximus TV die in de telefoonzone 02 in Vlaams-Brabant wonen een brief in de bus waarin Proximus een herschikking van de zendernummers aankondigde. Wie uitleg vroeg kreeg bovendien te horen dat bijvoorbeeld Vilvoorde deel gaat uitmaken van de Brusselse regio en Nederlandstalige zenders dus helemaal vanachter kwamen. Daarnaast zou ook lokale zender RINGtv niet meer beschikbaar zijn in Vilvoorde.

Een en ander blijkt echter niet te kloppen. Proximus voert wel wijzigingen door aan de zendervolgorde, maar het is niet zo dat de Franstalige zenders in Vlaamse gemeenten eerst zullen staan. “Dat is niet de bedoeling. Het was een communicatiefout waarvoor we ons verontschuldigen”, zegt de woordvoerder. Mochten de Nederlandstalige zenders toch niet eerst staan, adviseert Proximus om de decoder te herstarten.

Vooral regionale zender RINGtv zit verveeld met de verwarring die Proximus gezaaid heeft. De zender is dus wel degelijk nog beschikbaar maar is in tegenstelling tot de meeste andere Nederlandstalige zenders wel van plaats veranderd.

“RINGtv dreigt op deze manier heel wat kijkers te verliezen, want RINGtv is in Vlaanderen de regionale omroep met in verhouding veruit het grootste aantal Proximus-abonnees en dat betekent ook een verlies aan inkomsten aangezien de bereikvergoeding die de regionale omroepen ontvangen, gekoppeld is aan het bereik dat ze halen”, laat de zender weten in een verklaring op zijn website.

RINGtv wil de schade verhalen op Proximus en ‘betreurt ten zeerste dat al zijn inspanningen van de voorbije kwarteeuw om zijn rol te spelen in de Vlaamse Rand gehypothekeerd worden’.