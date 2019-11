“Als ze zich wat haasten, valt er tegen de feestdagen nog wat van het melkhuisje te maken” MKV

28 november 2019

11u23 0 Vilvoorde Remy Esquiliche (Open Vld) gooide de vraag nogmaals op tafel tijdens de gemeenteraad. “Het melkhuisje staat nog steeds leeg, hoe ver staat het met de overeenkomst?” Een vraag die menig Vilvoordenaar zich afgelopen maanden ongetwijfeld gesteld heeft.

Momenteel is de overeenkomst nog niet ondertekend. De mogelijke uitbater zit in het buitenland, bij zijn terugkomst zouden de laatste gesprekken lopen. “De mogelijke nieuwe uitbater wil er zo veel mogelijk uithalen en zijn eigen punten en komma’s zetten in de overeenkomst. Wat begrijpelijk is, dat wil iedereen natuurlijk. Aan de andere kant was het een forse investering van de stad, heel veel toegevingen kunnen we daar ook niet meer in doen”, klinkt het bij Didier Cortois (Open Vld), schepen voor Economie.

“Als we niet tot een overeenkomst zouden komen, zullen we van de stad uit een nieuwe oproep lanceren en ik weet zeker dat daar veel respons op zal komen”, zegt Cortois. Op de eerste oproep, voor de renovatie van 285.000 euro, kwam er amper reactie. “Nu iedereen het daar opgeknapt ziet staan, kwam er al veel vraag naar de beschikbaarheid van het pand”, vult hij aan.

Esquiliche hoopt alvast dat het snel betrokken wordt. “Als ze zich wat haasten kan er voor de feestdagen nog iets leuk van gemaakt worden. Het sleept al zo lang aan.”

Normaal zou het pand voor de zomer opnieuw in gebruik zijn onder een pop-upcontract. Door onverwachte zaken en een lek in het dak, duurde de renovatie langer. Eind augustus werd het pand opgeleverd.