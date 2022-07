Vijfde buurtfeest verhuist naar zomerplein op stadsdomein Oosthove, iedereen welkom tijdens optreden van The Fancy Sisters

Door de pandemie was er twee jaar geen buurtfeest. De feesttent stond vroeger in de Emiel Gellyncklaan. “Puur om praktische redenen veranderen we van locatie”, zegt Christel Dequa die er van het eerste uur bij is. We zijn maar met vier in ons comité en op het zomerplein beschikken we over tafels en stoelen.”