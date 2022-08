Vijfdaagse zomerkermis in Wervik moet verhuizen door werken op Steenakker

De foorkramers gooien vandaag, vrijdag, hun deuren open vanaf 18 uur. Met zestien kermisattracties en twee frituren staat de Emiel Gellyncklaan tussen de Ommegang- en Hellestraat goed vol. In tegenstelling tot de Lentekermis in april staat er nu wel een rups en zijn er botsauto’s. “Een nieuwe toevoeging na de Lentekermis is dat de stadsdiensten picknickbanken hebben geplaatst zodat bezoekers even kunnen rusten en hun eten van op de kermis zittend kunnen nuttigen”, zegt schepen Lien Deblaere (Vooruit).

“De Emiel Gellyncklaan is de enige locatie waar alle foorkramers samen kunnen staan. De kermis verhuizen naar Oosthove of de nieuwe parking in de Gasstraat was niet haalbaar. Dit werd uitgebreid met de foorkramers besproken en ook zij vonden de Emiel Gellyncklaan het enige mogelijke alternatief. De foorkramers zijn trouwens dankbaar dat er kermis is en dat alle kramen weer welkom zijn.”