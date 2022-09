Vijf weekendtips in het zuiden van West-Vlaanderen: Van Frietrock en het Schippersweekend tot de Tinekesfeesten, Beveren Hopt en de catwalk in Tielt

Zuid-West-VlaanderenMet de zomervakantie al wat achter de rug, is er nog geen reden om binnen te blijven. Ook tijdens het weekend van 10 en 11 september is er immers heel wat te doen in de regio. We geven je graag vijf leuke tips, met voor elk wat wils. Van Frietrock in Ieper tot de Tinekesfeesten in Heule. Bierproevers worden verwacht in Beveren-Roeselare. De jeugd kan uit de bol gaan tijdens het Schippersweekend in Lauwe. Wie de herfstcollecties wil ontdekken moet in Tielt zijn. Naast deze vijf leuke activiteiten is er uiteraard op heel veel plaatsen Open Monumentendag.

Grote namen op Frietrock in Ieper

Het betalend muziekfestival Frietrock is dit weekend in Ieper reeds toe aan de dertiende editie. De line-up biedt voor elk wat wils. Met zaterdag en zondag grote namen als Novastar, Noordkaap, The Human League en de populaire Camille uit Wevelgem. Frietrock was jarenlang op de Leet een echt stadsfestival. Vorig jaar week men uit naar Ter Waarde. Het festivalterrein is best te bereiken via de Noorderring. Er zijn ruime parkings voorzien. Nieuw is de gratis shuttledienst die vertrekt aan het station van Ieper en een halte heeft aan de Menenpoort. Een camping is er niet. Een ticket voor zaterdag en zondag kost per dag 40 euro,

Beveren Hopt dit keer overkapt

Volledig scherm Brouwerij De Stoefers uit Kortemark is van de partij © RV

De Beverse Schuimkraag Proevers pakken zaterdag en zondag voor de zevende keer uit met Beveren Hopt op de parking van VDL Jonckheere. Vorig jaar werd het concept aangepast en kwam het tot bier combineren met eten. De organisatoren brengen bekende en minder bekende brouwers samen, waardoor bezoekers heel wat nieuwe bieren kunnen ontdekken en proeven. Brouwerij De Stoefers uit Kortemark is er voor de eerste keer. De vijf eetststandjes worden uitgebaat door allemaal ondernemers uit Roeselare. Biersommelier Belinda Eelbode van Beer To Taste zorgde er bovendien voor dat er aan elk biertje een gepast hapje gekoppeld werd. Nieuw is dat het festivalterrein volledig wordt overkapt, zodat het ook bij slecht weer kan blijven plaatsvinden. Voor de kinderen is er een speeldorp met springkastelen. Een deel van de opbrengst gaat naar vzw De Rode Lopers die een eigen invulling geven aan de strijd tegen kanker

Tinekesfeesten in Heule

Volledig scherm de top drie vorig jaar met vlnr eerste eredame Ruth D'Haeyere, Tineke van Heule Rüth Tack en tweede eredame Jamien Claerhout. Rechts: Rüth was geëmotioneerd, toen bleek dat ze gewonnen had © Tinekesfeesten

Heule kiest zondagavond een nieuw Tineke van Heule en haar twee eredames. Er zijn maar liefst tien kandidaten. Ze worden zondag om 17 uur op de proef gesteld tijdens een kook- en slotproef in de tent. Vanaf 20 uur is er het grootse karaokemoment Heule Kweelt. De bekendmaking van het nieuwe Tineke van Heule en haar eredames volgt om 21.15 uur, gevolgd door de Foute Party XXL. Zaterdag valt er ook heel wat te beleven: van een dorpsbrunch in de tent op het Lagaeplein en een kinderdorp in het Tinekesbos tot een spekkenworp in de Stijn Streuvelslaan en de Heu(l)se Dorpsquiz.

Schippersweekend in Lauwe

Volledig scherm Filip Kowlier dit jaar op de Gentse Feesten © Wannes Nimmegeers

Aan Hoeve Delaere in Lauwe is er het Schippersweekend. Met zaterdag en zondag enkele grote namen zoals The Subs, Filip Kowlier en de Guy Swinnen Band. Na een lange rij succesvolle edities besloten de organisatoren te investeren in kwaliteit. Wat meer budget inhoudt voor een betere line-up. Maar ook op het terrein zelf meer kwaliteit. Zo zal de grote tent dit jaar niet alleen nog groter zijn, ook de visuals, lichten en noem maar op krijgen een upgrade. Daardoor gaat er ook in de tent een wauw gevoel zijn, net zoals op het podium. Ook het aantal foodtrucks neemt toe. Het Schippersweekend is ondertussen reeds toe aan editie 37. De allereerste editie vond plaats in 1985 ter gelegenheid van Moeskroenstraat Kermis. Van jeugdhuis ’t Schipke verhuisde men een straat verder naar de parking aan de sporthal. Om dan in 2017 te belanden aan Hoeve Delaere

Tutti Tielt en Modeloper

Volledig scherm De stad werkte twee campagnebeelden uit voor respectievelijk Tutti Tielt en De Modeloper © Stad Tielt

Als mode je als muziek in de oren klinkt, moet je zaterdag en zondag in het Tieltse kernwinkelgebied zijn. Voor het tweede jaar op rij wordt shoppingevent de Modeloper gecombineerd met optredens van de Tieltse muziekverenigingen. In september vorig jaar was de eerste editie van ‘Tutti Tielt’ een schot in de roos. Ruim 200 muzikanten van zes muziekverenigingen gaven toen op verschillende plekken het beste van zichzelf, waarna ze allemaal samen kwamen aan de Halletoren voor een groots gezamenlijk concert om 18 uur. Een vervolg kon dan ook niet uitblijven. Op zondag wordt in de Kortrijkstraat terug een ellenlange rode loper uitgerold, met tien podia waar modellen de nieuwste herfstcollecties zullen showen. Aan de Hallentoren is er een kinderdorp met een schminkstand en gekke kapsels.

