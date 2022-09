Vijf jongedames uit Wervik strijden om de titel van Tabaksfee: “De prijzenpot van meer dan 4.000 euro is groter dan de vorige editie”

WERVIKOp het terras van retroherberg In Den Grooten Moriaen aan het Nationaal Tabaksmuseum in Wervik wordt op zondag 4 september de nieuwe Tabaksfee verkozen. Net zoals vorig jaar zijn er vijf kandidaten.

De verkiezing in een verkeersvrije Koestraat gaat gepaard met heel wat animatie, in een organisatie van Cultuursmakers en in samenwerking met de stad en het Nationaal Tabaksmuseum. De Wervikse ondernemers en de tabakssector blijven de Tabaksfeeverkiezing een warm hart toe dragen. Met hun sponsorbijdrages zorgen ze opnieuw voor een mooie prijzenpot voor de vijf deelneemsters. Ze ontvangen een prijzenpakket in Wervikse Kadobonnen. “De sponsorbedragen van de lokale handelaars worden door de stad meteen verdubbeld”, zegt Kris Deronne van de dienst Toerisme. “De prijzenpot van meer dan 4.000 euro is groter dan de vorige editie en wordt verder aangevuld met naturaprijzen, zoals een laptop, tablet, smart watch en streekproducten.”

Tabaksfee Fauve Van der Beke kreeg vorig jaar 1.930 euro aan Wervikse Kadobonnen. Afwachten wie het zondag gaat worden. We stellen de vijf kandidaten even aan je voor.

Joni Vantomme (20)

Joni Vantomme.

Joni Vantomme (20) is de dochter van Nico Vantomme, zanger van onder andere Sons Saucisses en The Heartclub Band. Haar moeder Edith Plets was in 1994 de tweede eredame van de Tabaksfee Ann Breyne. “Aan hogeschool Vives ga ik naar het derde jaar bachelor leerkracht lager onderwijs”, vertelt Joni. “Bij atletiekclub Athleoo ben ik trainster van de allerkleinsten.” Ze noemt zichzelf sportief, sociaal en een genieter. “Ik houd van uitdagingen”, klinkt het. “Ik ga opgewerkt door het leven en lach veel. Ik zou maar al te graag als Tabaksfee onze stad vertegenwoordigen. Vorig jaar was ik net te laat ingeschreven en stond op de reservelijst.” Joni heeft nog een broer Mateo.

Dhélia Brunnin (19)

Dhélia Brunnin.

Dhélia Brunnin (19) is geboren in Armentières (Noord-Frankrijk). Ze is de dochter van Alexander Dekeerle en Viriginie Brunnin. “In Moeskroen volg ik Franstalig deeltijds onderwijs”, vertelt Dhélia. “Ik ga naar het vijfde secundair houtbewerking. Ik ben heel actief op de sociale media als twitch streamer. Ik zou in de toekomst graag YouTube-video’s beginnen maken en een podcastkanaal opstarten.” Dhélia is alvast heel sociaal. Zo is ze al vijf jaar vrijwilliger bij kinderclub De Regenboog van de vzw Love in Action. “Voor de eerste keer was ik tijdens de grote vakantie animator op de speelpleinwerking Tistof op het stadsdomein Oosthove”, klinkt het. “Mijn hobby’s zijn gamen, live streamen en muziek. Ik ben fan van Maneskin en Nigel Sean. Ik heb er altijd van gedroomd om ooit Tabaksfee of eredame te worden en ga er alvast voor. Vandaar dat ik mezelf spontaan heb ingeschreven.”

Lillan Vansteelandt (17)

De kandidaten voor de Tabaksfee van Wervik zijn er klaar voor. Lillan Vansteelandt.

Lillan Vansteelandt (17) is de dochter van Roberto Vansteelandt en Eveline De Gieter. Van de vijf kandidaten is ze de jongste. Aan het technisch instituut Immaculata in Ieper gaat Lillan naar het zesde jaar Grootkeuken. Ze noemt zichzelf behulpzaam, grappig en een grote dierenvriend. “Mijn hobby’s zijn boeken lezen, tekenen, muziek en dansen”, klinkt het. “Ik ben trots om in Wervik te wonen en zou maar al te graag de stad vertegenwoordigen als Tabaksfee of eredame”, klinkt het. “Ik heb me daarom spontaan ingeschreven nadat ik daartoe een uitnodiging (alle meisjes vanaf 17 tot 24 jaar kregen thuis een postkaartje met de vraag om deel te nemen, red) had ontvangen.”

Aileen Feys (18)

De kandidaten voor de Tabaksfee van Wervik zijn er klaar voor. Aileen Feys.

Aileen Feys (18) woont in de buurt van tabaksteler Hans Quartier. Tabaksplanten zijn haar dus niet onbekend. “Ze staan aan de overkant van ons huis”, lacht Aileen. Ze is de dochter van Carl Feys en Magaly Cardinael. Aan het Technisch Instituut Immaculata in Ieper volgde ze Technische Wetenschappen. “Aan de hogeschool Howest in Kortrijk ga ik studeren voor bouwkundig tekenaar”, klinkt het. “Ik noem mezelf sociaal, behulpzaam en actief.” Haar hobby’s zijn fitness en het Rode Kruis. “Ik volgde een EHBO-cursus en ben als vrijwilliger aan mijn eerste jaar toe”, vertelt ze. “Ik wil Wervik op een andere manier leren kennen. Deelnemen lijkt een leuke ervaring. Ik wil graag ook nieuwe mensen leren kennen. Dominiek Druart is me thuis persoonlijk komen vragen om mee te doen”, besluit Aileen die in juli slaagde voor het praktisch rijexamen.

Ina Masschelein (20)

De kandidaten voor de Tabaksfee van Wervik zijn er klaar voor. Ina Masschelein.

Ina Masschelein (20) behaalde aan de hogeschool Vives haar diploma bachelor Organisatiepsychologie en volgt het komend academiejaar aan de UGent een schakeljaar Bedrijfspsychologie. Ze is de dochter van Karl Masschelein en Daisy Lapiere. Haar hobby’s zijn alvast heel divers: zwemmen, reizen, fotografie, schrijven, tekenen en huisdieren. Ze noemt zichzelf spontaan, een bezige bij en behulpzaam. “Ik help graag mensen en ben sedert dit jaar vrijwilliger bij de vzw Love in Action”, vertelt Ina. “Ik ging mee naar het knuffelkamp in Westouter en help graag immigrerende families, bijvoorbeeld uit Afghanistan.”

Ina werkt bijna twee jaar als jobstudent in de bakkerij Klaas in de Molenstraat. “De Tabaksfeeverkiezing lijkt een leuke ervaring”, klinkt het. “Ik wil nieuwe mensen leren kennen en mijn sociaal engagement vergroten. Wervik wil ik nog beter leren kennen.”

