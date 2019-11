Vier jaar gevorderd voor man die 16-jarig meisje zou verkracht hebben “Nooit heb ik fysiek contact gehad met haar” WHW

28 november 2019

18u45 2 Een 36-jarige man uit Mechelen riskeert 4 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een 16-jarig meisje uit Hofstade. Het slachtoffer was de dochter van vrienden van hem. “Hij manipuleerde haar zodat ze verliefd op hem werd en daarna sloeg hij zijn slag”, aldus de burgerlijke partij.

Het meisje vertelde in juni 2016 dat ze verkracht werd door een vriend van hen. Volgens haar had hij haar eerst gekust en vervolgens betast. Hierna kwam het tegen haar wil tot penetratie. De twee bleken al meer dan een jaar berichtjes naar elkaar gestuurd te hebben. “Hij heeft haar gemanipuleerd door haar veel aandacht te geven. Hierop is ze verliefd geworden op hem”, aldus haar advocaat. Zelf zag hij het ietwat anders. “Ze was dolverliefd op mij. Door mee te gaan in haar fantasiewereld heb ik ook schunnige berichtjes gestuurd. Maar nooit ben ik fysiek alleen met haar geweest.” Volgens hem diende ze uit wraak klacht in nadat ze hem met zijn ex-vriendin innig zag knuffelen op een automeeting. “Ze was geobsedeerd door hem, op het ziekelijke af”, aldus de verdediging, “maar nooit hebben ze seks gehad. Daarom vragen we de vrijspraak voor de beweerde verkrachting. Indien de aanranding bewezen wordt vragen we dat die straf met uitstel wordt uitgesproken.”

Het parket zag de zaken anders.”In die berichten -waarvan er jammer genoeg velen gewist werden door betrokkene-zijn er duidelijke verwijzingen naar de seksuele betrekkingen die ze hadden. Hij heeft haar met een list rond zijn vinger gewonden en zo gebruik gemaakt van een meisje die in haar seksuele ontwikkeling zat. Dat is verkrachting. Bovendien heeft hij hiervoor ook al een relatie gehad met een zéér jong meisje. Meneer valt daar blijkbaar op.” Uitspraak op 9 januari.