VIDEO. Daar zijn ze weer: de eerste oogst Zeeuwse mosselen is boven water gehaald Kristof Pieters

22 mei 2019

Op de Oosterschelde zijn vandaag de eerste Zeeuwse mosselen boven water gehaald. Het gaat om hangcultuurmosselen die aan touwen gekweekt werden en die enkele weken vroeger op de markt komen dan de traditionele mosselen van bodemcultuur. Volgende week liggen ze overal in de rekken. Sterrenchef Gert De Mangeleer mocht de eerste oogst aan boord van een mosselkotter meteen bereiden.

Reikhalzend wordt er elk jaar naar uitgekeken: de Zeeuwse mosselen. “Consumenten willen zo vroeg mogelijk mosselen eten, het liefst al op de eerste zonnige dagen”, zegt mosselkweker Jacco Schot. “Om op die nood in te spelen zijn er onze hangcultuurmosselen. Dat seizoen start gemiddeld 4 tot 6 weken vroeger dan het seizoen van de bodemcultuur.”

Nederland telt 9 hangcultuurkwekers die jaarlijks zo’n 2 miljoen kilo mosselen produceren. Ter vergelijking: de productie uit de bodemcultuur bedraagt jaarlijks zo’n 40 miljoen kilo. 65% daarvan gaat naar de Belgische markt.

In de hangcultuur wordt er gewerkt met touwen die in de stroming worden gehangen. “Daaraan hecht het mosselzaad zich in het water”, legt Jacco Schot uit. “In twee jaar groeien ze uit tot volwassen mosselen. Doordat ze dichter tegen het wateroppervlakte zitten krijgen ze meer zonlicht en vangen ze sneller plankton op zodat ze enkele weken vroeger op de markt kunnen komen.”

Volle schelpen door groeispurt laatste week

De hangcultuurmosselen zijn een erkend Zeeuws streekproduct. “Want alleen in Zeeland, namelijk in de Oosterschelde en Grevelingen, zijn geschikte, beschutte locaties om mosselen aan touwen te kweken”, zegt Jaap Geleijnse, voorzitter van de Zeeuwse hangcultuurkwekers. “We vertegenwoordigen maar 5% van de totale Nederlandse mosselproductie maar het zijn wel elk jaar de eerste die de consument op zijn bord krijgt.”

Vandaag werd de eerste oogst boven water gehaald en die ziet er veelbelovend uit. De hangcultuurmosselen staan sowieso al bekend om hun volle schelpen en ook dit jaar zijn het fraaie exemplaren dankzij een laatste groeispurt de voorbije week.

Mosselen krijgen sterrenbehandeling

Sterrenchef Gert De Mangeleer mocht als ambassadeur van Zeker Zeeuws de eerste mosselen aan boord van de mosselkotter ZZ 4 bereiden. “Ik heb gekozen voor een frisse bereiding met champagne, soja, koriander en combava (de schil van citrusvrucht). Je kan mosselen natuurlijk snel en eenvoudig bereiden maar ze zijn ook perfect om met smaken te spelen. Ik werk er zelf enorm graag mee. Het is en blijft een uniek zilt seizoensproduct waar wij Vlamingen elk jaar met goesting naar uitkijken.”

‘Would-be chef’ en kookblogger Sven Ornelis mocht de eerste oogst komen proeven en is onder de indruk. “Ze zijn enorm mals en zilt”, klinkt het. “Ik kook zelf enorm graag met mosselen. In de zomer zet ik het met plezier twee keer per week op tafel. Ik bereid ze klassiek maar leg ze ook op de barbecue of verwerk ze in een heerlijke pasta of salade. Dat is genieten!”

Vanaf volgende week zijn de Zeeuwse lekkernijen overal verkrijgbaar en zullen ook de supermarkten bevoorraad zijn. De mosselen van bodemcultuur worden over enkele weken verwacht.