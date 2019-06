VIDEO. Auto achtergelaten op sporen en vervolgens aangereden door goederentrein Kristof Pieters

29 juni 2019

09u34 0 Aan een spoorwegovergang in de Waaslandhaven deed zich vrijdag in de late avond een opmerkelijk incident voor. Omstreeks middernacht werd een kleine personenwagen door een goederentrein aangereden. In de wagen zat niemand. De Volkswagen Lupo was achtergelaten.

Het incident gebeurde in de Middenstraat in Kieldrecht. Het gaat om een spoorwegovergang die is uitgerust met een belsignaal en lichten maar niet met slagbomen. De machinist van de trein voerde nog een noodremming uit maar kan een aanrijding niet vermijden. Een getuige kon de aanrijding filmen met zijn smartphone. De wagen raakte zwaar beschadigd. De trein liep geen schade op maar moest volgens de ongevallenprocedure wel gecontroleerd worden op eventuele schade. Het treinverkeer op de goederenlijn lag door het ongeval enkele uren stil. Wie de wagen op de sporen achter liet, wordt onderzocht door de politie. Het is niet uitgesloten dat de auto met opzet op de sporen werd geplaatst. De boorddocumenten lagen nog in de wagen.