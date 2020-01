Zware uitslaande brand in opslagplaats voor oldtimers Bart Boterman

27 januari 2020

17u27 0 Veurne In Wulveringem, een deelgemeente van Veurne, woedt sinds 16.30 uur een zware uitslaande brand in een opslagplaats voor oldtimers. Toen het vuur werd opgemerkt, sloegen de vlammen al uit het dak. De brandweer is massaal ter plaatse.



Enkele oldtimers konden nog gered worden, maar de meeste voertuigen gingen op in de brand. Er waren heel wat ontploffingen te horen, vermoedelijk afkomstig van de autobanden. Het dak van het gebouw is inmiddels ingestort. Brandweerposten van Veurne, Lo-Reninge, Oostduinkerke, De Panne en Diksmuide zijn aanwezig. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Later meer.