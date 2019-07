Zware keukenbrand richt veel schade aan in woning Jelle Houwen

04 juli 2019

17u13 0

Lans de Brugse Steenweg in Veurne brak er donderdagmiddag rond 14 uur plots brand uit in een rijwoning. De bewoners waren op dat ogenblik niet thuis. Het was een achterbuur die plots rook zag opstijgen vanuit de woning en de hulpdiensten verwittigden. Die moesten de deur openen om binnen te kunnen. Binnen bleek er brand te zijn ontstaan in de keuken. Het vuur kon vrij snel geblust worden maar de keuken zelf is uitgebrand. Elders in de woning is er vooral rookschade. Tot alles hersteld is en de opruimwerken achter de rug zijn is de woning tijdelijk onbewoonbaar.