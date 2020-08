Zware brand op landbouwbedrijf: enorme gitzwarte rookpluim door kippenstal in lichterlaaie, geen kippen binnen Bart Boterman

11 augustus 2020

16u04 64 Veurne In de Roesdammestraat in Avekapelle, deelgemeente van Veurne, woedt een zware brand op een landbouwbedrijf. Een stal met normaal gezien 40.000 kippen staat in lichterlaaie. Er zouden geen kippen in de stal zitten momenteel.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een grote gitzwarte rookpluim is tot kilometers ver te zien. Het hele landbouwbedrijf is gehuld in rook die niet uiteen waait omdat het windstil is. Brandweerposten uit de regio zoals Veurne, Nieuwpoort, Oostduinkerke en Koksijde zijn opgeroepen en reppen zich ter plaatse. De brand zou ontstaan zijn in het dak van de stal. Plots waren er vlammen te zien en de brand brandde razendsnel uit. De gitzwarte kleur van de rook zou het gevolg zijn van brandend isolatiemateriaal. Van gewonden is voorlopig geen sprake.

Later meer.