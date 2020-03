Zware brand bij Cérélia in Veurne: tachtig werknemers geëvacueerd, twee met rookintoxicatie naar ziekenhuis Bart Boterman

16 maart 2020

19u35 65 Veurne Maandag in de vooravond woedde een felle brand bij deeg- en pannenkoekenproducent Cérélia in de Ondernemingenstraat op het industrieterrein in Veurne. Tachtig werknemers werden geëvacueerd en twee werknemers zijn naar het ziekenhuis overgebracht met lichte rookintoxicatie.

Rond 17.40 uur brak brand uit in een machine. De brand breidde zich uit naar de lichtstraten en de dakbedekking. Het personeel ondernam zelf een bluspoging in afwachting van de brandweer. Twee technici raakten daardoor licht bevangen van de rook en werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Het vuur breidde zich uit via het dak en sloeg ook over op een silo. Intussen was de brandweer aangekomen en kon het blussen beginnen. Intussen stonden de tachtig werknemers geëvacueerd toe te kijken op een naastgelegen terrein. Gezien de omstandigheden was de brand vrij snel onder controle door de brandweer.De productie in het bedrijf ligt momenteel stil. Over de grootte van de schade is momenteel nog niets bekend.