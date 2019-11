Zware botsing op kruispunt tussen Houtem en Wulveringem Bart Boterman

19 november 2019

11u26 18 Veurne Langs de Houtemstraat tussen Wulveringem en Houtem bij Veurne is dinsdag rond 10.15 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een bestelwagen van watermaatschappij IWVA kwam tot botsing met een Mercedes. Beide voertuigen belandden zwaar beschadigd in de sloot. De twee bestuurders raakten lichtgewond.

De bestelwagen van IWVA, een elektrisch voertuig, kwam uit de Goemoetestraat en diende voorrang te verlenen. Dat gebeurde echter niet, waarop een stevige aanrijding volgde en beide voertuigen in de gracht werden geslingerd. Beide bestuurders konden op eigen houtje uit hun wagen kruipen en werden lichtgewond, eerder in shock, naar het ziekenhuis overgebracht met de ambulance. De brandweer en politie kwamen ter plaatse voor de opkuis van de openbare weg en de vaststellingen. Heel wat brokstukken afkomstig van beide wagen lagen verspreid over het wegdek. De politie vorderde een takeldienst om beide wrakken, die total loss zijn, uit de sloot te verwijderen.

In Houtem zijn op dit moment werken aan de gang en is een omleiding voorzien, via de Goemoetestraat. Wellicht is de grotere passage langs het landelijke straatje een deel van de oorzaak van het ongeval.