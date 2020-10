Zuhal Demir stelt jachtverbod in tot juni 2021, lokale jachtgroep niet te spreken: “Waarom worden 150 jagers gestraft voor één rotte appel?” Bart Boterman

05 oktober 2020

13u19 10 Veurne Vlaams minister van Natuur en Handhaving Zuhal Demir heeft een jachtverbod tot eind juni 2021 ingesteld voor de volledige regio rond Veurne. Dat doet ze Vlaams minister van Natuur en Handhaving Zuhal Demir heeft een jachtverbod tot eind juni 2021 ingesteld voor de volledige regio rond Veurne. Dat doet ze nadat op 25 september jagers werden betrapt in de buurt van Houtem en De Moeren. Die hadden tientallen illegaal gekweekte patrijzen gelost om ze daarna af te knallen . Bij wildbeheerseenheid Westland, waar de jacht wordt verboden, reageren ze vol ongeloof. “Waarom worden meteen 150 jagers gestraft voor één rotte appel? We willen zo snel mogelijk overleg met het kabinet van de minister”, zegt voorzitter Carlos Roelens.

“Onze inspecteurs van Natuur en Bos hebben sterk werk geleverd. Het strafonderzoek loopt om de daders te vervolgen. Maar we zullen zelf niet op onze lauweren rusten en gaan nog een stap verder”, zegt Zuhal Demir (N-VA). “Ik heb beslist dat alle jachtactiviteiten op de kleinwildsoorten fazant, haas en patrijs in het volledige gebied van de wildbeheerseenheid Westland verboden wordt", aldus de minister.

Steeds minder vaak krijgen we nog patrijzen te zien in onze akkers en velden Zuhal Demir, Vlaams minister van Natuur en Handhaving

Daardoor mag niemand dit jachtseizoen - dus tot 30 juni 2021 - nog op de dieren jagen in Veurne, Alveringem, Vleteren, Lo-Reninge en Poperinge. De wildbeheerseenheid Westland is zo'n 8.000 hectare groot en telt 22 jachtrechthouders, die er elk met een groepje gaan jagen. In totaal zouden meer dan 150 jagers getroffen zijn door de beslissing.

‘Disproportioneel’

De Vlaamse regelgeving zegt duidelijk dat de jacht door de minister kan worden gesloten als kleinwildsoorten zijn uitgezet in een wildbeheerseenheid of in het jachtterrein van de betrokken onafhankelijke jachtrechthouder. De minister aarzelde niet om die regel in de praktijk te brengen met de drastische maatregel.

“Dat de overheid tegen dergelijke misdrijven optreedt, sta ik volledig achter. Maar wat de minister besliste - een volledig jachtverbod voor iedereen - is volkomen disproportioneel”, vindt Carlos Roelens, voorzitter van wildbeheerseenheid Westland. “Waarom worden meteen 150 jagers gestraft voor één rotte appel? Deze beslissing schiet zijn doel volledig voorbij”, aldus de voorzitter.

Waarom heeft deze beslissing ook betrekking op hazen en fazanten? Landbouwers sméken ons om hazen te schieten wegens overpopulatie Carlos Roelens, voorzitter van wildbeheerseenheid Westland

Maar minister Demir wijst er ook op dat het niet zo goed gaat met de patrijs. “Steeds minder vaak krijgen we patrijzen te zien in onze akkers en velden. Tegelijk woedt al jaren discussie tussen jagers en overheid over het aantal patrijzen dat nog in Vlaanderen aanwezig is. Het spreekt voor zich dat het uitzetten van patrijzen die cijfers beïnvloedt en het werkelijke beeld van de populatie vertekent. Bovendien kunnen patrijzen die niet in het wild zijn opgegroeid, zorgen voor de vermenging van genen”, klinkt het de uitleg van de minister.

Juridische stappen?

Volgens Carlos Roelens is daarmee nog niet verklaard waarom er niet meer op hazen en fazanten gejaagd mag worden. “De patrijs gaat inderdaad achteruit in populatie en springen we voorzichtig mee om. Maar waarom heeft deze beslissing ook betrekking op hazen en fazanten? Landbouwers sméken ons om hazen te schieten wegens overpopulatie", gaat hij verder.

“Onze raad van bestuur zal heel binnenkort samenzitten met de persoon die de illegaal gekweekte patrijzen uitzette en sancties nemen. Voorts willen we zo snel mogelijk een gesprek op het kabinet van de minister om deze situatie te bespreken. We bekijken intussen welke juridische stappen mogelijk zijn om de beslissing terug te schroeven", aldus Carlos Roelens.