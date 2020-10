Zonen van ondernemers veroordeeld voor drugshandel Bart Boterman

07 oktober 2020

10u35 0 Veurne Twee zonen van rijke ondernemers uit de provincie zijn op de Veurnse rechtbank veroordeeld voor bezit en verkoop van drugs, met name cocaïne, XTC en cannabis.

Tijdens een huiszoeking in het appartement van A.L. (26) in Veurne werden 90 pillen xtc en 66 gram cocaïne aangetroffen. Hij had een tiental afnemers en verdeelde de drugs in het uitgaansmilieu, ‘om eens goed te kunnen feesten’. Zijn vriend J.B. uit Koksijde leverde dan weer XTC en cannabis af aan vrienden, naar eigen zeggen zonder winst te maken. De twee zouden zich eerder met handel van drugs hebben ingelaten om te pochen tegen vrienden eerder dan uit financiële noodzaak. Beiden komen immers niets te kort gezien hun ouders hoge functies bekleden in ondernemingen in de provincie.

A.L. werd veroordeeld tot 18 maanden cel waarvan 12 maanden met probatie-voorwaarden en 8.000 euro boete. Een van die voorwaarden is geen drugs gebruiken en al zeker niet dealen. J.B. kwam er beter vanaf, met enkel 4.000 euro boete. Hij dealde dan ook in mindere mate. Initieel ging het onderzoek ervan uit dat ze samen een drugshandeltje leidden, maar hun activiteiten stonden los van elkaar.igheden