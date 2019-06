Zondag smoefelen en fietsen in Veurne GUS

28 juni 2019

09u16 0 Veurne Het belooft een mooi weekend te worden. Ideaal dus voor een fietstochtje. Zondag kan je deelnemen aan de Veurnsche Smoefeltocht.

Dat is een leuke gezinsfietstocht van 35 kilometer die tussen 13 en 14 uur start aan de eetzaal van het College in de Karel Coggelaan. Onderweg genieten de deelnemers op een vijftal stopplaatsen van een hapje en drankje. Het thema is ‘tewerkstelling vroeger en nu in Veurne’. Via re-enacting, filmbeelden en foto’s wordt dat duidelijk. De tocht loopt ook langs nieuwe tewerkstellingsvormen zoals een bio-boerderij of een innovatief bedrijf. Wie vandaag nog zijn ticket bestelt betaalt 10 euro (volwassenen) of 7 euro (tot twaalf jaar). Vanaf morgen zaterdag is dat vier euro meer per persoon. Rep je dus naar de toeristische dienst op de Grote Markt. De Smoefeltocht is een organisatie van ACV, beweging.net, CM, OKRA, Femma, Samana en de Fietsbieb Veurne. Meer informatie krijg je van coördinator Peter Debaenst op 0476 95 90 11.