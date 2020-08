Zoek je verkoeling? De groene vlag wappert bij de waterplas in het Vaubanpark Gudrun Steen

08 augustus 2020

18u10 0 Veurne Het was een gezellige drukte vandaag in het Veurnse Vaubanpark. De waterplas, voor de gelegenheid Vauban-bad genoemd, was uiteraard open. Dat zorgde voor heel wat waterplezier en vooral voor de broodnodige afkoeling.

Het is het eerste seizoen dat Veurne redders zet bij het water in het Vaubanpark. Bij mooi weer is zwemmen daar elke namiddag van 13.30 tot 17.30 uur toegestaan behalve op maandag. Als de groene vlag wappert mag je er plonzen. Zaterdag was het een gezellige drukte. De Aquafin Beachwaterpolo Summertour vond er plaats. Een vijftigtal spelers namen het verspreid over de hele namiddag tegen elkaar op. “Fantastisch dat we hier terecht kunnen”, reageert Bart D’heere van de Waterpoloclub Nieuwpoort. “In Nieuwpoort mocht dit tornooi niet plaatsvinden maar in Veurne dus wel. We zijn blij dat we toch één locatie hebben gevonden waar we onze sport in alle veiligheid kunnen beoefenen. Een belemmering voor de zwemmers was het zeker niet. We zorgden voor extra materiaal zoals een felroze flamingo.”

Goede waterkwaliteit

In verschillende waterplassen in Vlaanderen is zwemmen momenteel verboden door blauwalgen. “We testen regelmatig de waterkwaliteit dus de recreanten hoeven zich geen zorgen te maken”, reageert sportschepen Pascal Sticker (Veurne Plus). “We laten maximum vijftig zwemmers op hetzelfde moment toe. Rondom het water kan je in ligstoelen genieten. Er is een toilet, drinkwaterfontein en een fietsparking. Zwemmen mag enkel tijdens de openingsuren onder toezicht. Trek waterbestendige schoenen aan.”

Je kan er niet alleen zwemmen maar ook kajakken en suppen Sportschepen Pascal Sticker

“Naast zwemmen kan je ook kajakken en suppen”, geeft Sticker nog mee. “Dat reserveer je best vooraf wil je zeker zijn van een plank. Je kan in het Vaubanpark blijven of varen richting Adinkerke of de Kaaiplaats in het centrum van Veurne.” Kajakken en suppen is betalend, zwemmen gratis. Op de Facebookpagina van de sportdienst Veurne staat wanneer de wateractiviteiten kunnen. Alle praktische informatie vind je hier https://www.veurne.be/nl/vauban-bad