Zo goed als alles gesloten in Veurne maar de wekelijkse markt blijft doorgaan Gudrun Steen

13 maart 2020

11u44 0 Veurne Ook Veurne volgt de federale maatregelen in de strijd om het coronavirus tegen te gaan. De wekelijkse markt blijft wel doorgaan.

Dat is zowat het enige dat nog mag plaatsvinden in Veurne. De markt op woensdag zit vanaf 18 maart in een nieuw kleedje. Afhaalzaken zoals frituren en broodjeszaken mogen open blijven maar de klant mag niet in de zaak zijn product opeten of leegdrinken. Ook restaurants mogen afhaalgerechten aanbieden maar moeten dat vooraf laten weten aan de deskundige Lokale Economie Stephanie Thybaert via lokale_economie@veurne.be. Als de zaakvoerder dat niet doet dan mag het geen afhaalgerechten verkopen. De politiezone Spoorkin houdt toezicht op dat reglement.

Daarnaast zijn alle activiteiten afgelast, ook de toneelvoorstellingen van de Sint-Lutgardisgilde. In het woonzorgcentrum Ter Linden kunnen bewoners tot en met 19 april skypen met de buitenwereld. De sportinfrastructuur is volledig gesloten net zoals de ontmoetingscentra, de bibliotheek en de academie Stapwest. De buitenschoolse kinderopvang Benjamien, de crèches en de onthaalouders blijven open en ook de bus blijft rijden. Wat de stedelijke diensten betreft zijn enkel burgerzaken, ruimtelijke ordening, lokale economie, milieu, personeel, financiën, communicatie, onthaal en sociale dienst open.