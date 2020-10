Zeventiger vergiftigt buizerd in jachtgebied: 12.000 euro boete én auto kwijt Alexander Haezebrouck

05 oktober 2020

14u00 0 Veurne Een 73-jarige man uit Veurne krijgt 12.000 euro boete én ziet zijn auto verbeurdverklaard, omdat hij met opzet een buizerd heeft vergiftigd in een jachtgebied. De man werkte er eerder als veldwachter, maar verloor zijn erkenning na een eerdere veroordeling. Ook toen vergiftigde hij vogels. “Buizerds zijn concurrenten voor de jagers, daarom willen ze hen weg”, stelt Vogelbescherming Vlaanderen.

Na de vorige veroordeling in 2018 ging men in het gebied op zoek naar een nieuwe jachtwachter, maar die post blijkt erg moeilijk in te vullen. Daardoor bleef P.V. nog een tijdje in functie.

Het was de inspectie van Vogelbescherming Vlaanderen die op 15 februari een melding had gekregen over een vergiftigde buizerd, een beschermde diersoort. “De buizerd had verkrampte klauwen, dat is een symptoom van vergiftiging”, pleitte de advocaat van Vogelbescherming Vlaanderen tijdens het proces. “Uit zijn bek hingen nog ingewanden, restanten van een lokaas. De autopsie van de buizerd bevestigde het vermoeden van vergiftiging. Er werd een uiterst sterk gif teruggevonden dat wel vaker wordt gebruikt om vossen of roofvogels te vergiftigen.”

‘Bloemzaad’

Op 6 maart werd de auto van P. V. uit Veurne tegengehouden. In zijn auto vonden ze zwarte en paarse dingen. De man zei dat het bloemzaad was, maar uit onderzoek bleek het wel degelijk om gif te gaan, vergelijkbaar met datgene dat gevonden werd in de buizerd. Volgens de advocaat van P.V. is enkel het bezit van het gif bewezen en niet het feit dat hij de buizerd effectief heeft vergiftigd. De Veurnaar zei ook dat hij het gif gebruikte tegen ratten, maar dat dat zou weggespoeld zijn door de regen. Pure quatsch, volgens Vogelbescherming Vlaanderen.

Herstelprogramma voor buizerd bekostigen

De rechter acht het wel degelijk bewezen dat de man verantwoordelijk is voor de vergiftiging van de buizerd. Hij moet een boete van 12.000 euro betalen. Zijn auto, een Citroën Berlingo, is verbeurdverklaard. Aan Vogelbescherming Vlaanderen moet hij 625 euro betalen én hij moet in de komende drie jaar een herstelprogramma voor één buizerd bekostigen.