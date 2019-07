Zaterdag Zuiderse avondmarkt in centrum van Veurne GUS

11 juli 2019

10u58 5 Veurne Zaterdag 13 juli vanaf 17 uur baadt Veurne in een Mexicaanse sfeer tijdens de jaarlijkse avondmarkt. De handelsvereniging Veurne Toe Koer pakt uit met een leuk programma.

De avondmarkt in Veurne is een jaarlijkse voltreffer en dat zal zaterdag ongetwijfeld opnieuw zo zijn. Om helemaal in de Zuiderse sfeer te komen kan je meedoen aan een initiatie tango en salsa op de Sint-Niklaasplaats. De dansmoves zal je zeker kunnen gebruiken tijdens het optreden van de liveband Team Latino. De sambaband Mo-Chito trekt de avondmarkt op gang. Doorlopend zijn er dans- en muziekoptredens. De lokale automobielclub Leopard organiseert in de Noordstraat een autoshow met oldtimers. Op de Grote Markt staan nieuwe bolides te blinken. Kinderen zullen grote ogen trekken bij het zien van de 40 meter aan springkastelen. Ook het Bakkerijmuseum komt langs met een workshop op kindermaat. De lokale politie demonstreert zijn tuimelwagen en de brandweer slaat een infostand op. Enkele Plopsa-figuren hebben beloofd langs te komen op de avondmarkt. Liefhebbers van line-dance reppen zich naar de Sint-Denisplaats. Wie zijn toekoerpas scant op de avondmarkt maakt kans om een ballonvaart te winnen.

Veurne Toe Koer lanceert daarnaast een zomeractie. Ben je op vakantie? Neem dan op locatie een leuke foto waarbij de toekoerpas duidelijk in beeld staat. Stuur die ‘toekoerselfie’ naar info@veurnetoekoer.be en wie weet win je een romantisch weekend. Je maakt ook kans op een nieuwe auto wanneer je diezelfde pas gebruikt bij één van de 90 deelnemende handelaars.