Zaterdag opendeur in nieuwe materniteit AZ West: ook de partner kan blijven slapen GUS

27 november 2019

17u09 0 Veurne Vanaf maandag kan je in AZ West in Veurne bevallen in de gloednieuwe materniteit. Zaterdagnamiddag staat een opendeur gepland. Grootste pluspunt is dat alle diensten rond bevallen zijn gecentraliseerd in één gang. De kamers zijn ruimer, zelfs de partner kan er blijven slapen.

Het AZ West noteert jaarlijks ongeveer 400 bevallingen. Er werken op de materniteit 27 vroedkundigen, acht artsen en één kinesist. Die kunnen vanaf maandag aan de slag in de nieuwe materniteit. “Het grootste pluspunt is dat alles wat met natuurlijk bevallen te maken heeft, op één verdiep werd ingericht”, zegt algemeen directeur Lieven Vermeulen. “Wie met een keizersnede bevalt, moet wel nog naar het operatiekwartier. De arbeids- en verloskamers zijn in één ruimte. Drie hebben we er. Zo hoeft de toekomstige mama niet verplaatst te worden en kan ze in alle rust naar de bevalling toewerken. Eén kwartier heeft een bevallingsbad.”

Ook nadien hoeft het niet snel te gaan volgens An Decorte, hoofd vroedkunde. “De moeder mag in alle rust haar kindje op haar houden, de eerste melk geven en wat bekomen. Eens op de kamer trekken we dat idee door. Op de éénpersoonskamer is een koffiezet en staat er een microgolfoven waarin de partner zijn maaltijd kan verwarmen. Hij of zij kan trouwens probleemloos blijven slapen op het inklapbaar bed. In alle kamers is een aparte box met glas waar de baby kan slapen en zijn verzorging krijgt. Ook leuk is de magnetische muur waar kindertekeningen voor extra kleur kunnen zorgen. Zelfs het toilet is comfortabel met een ingebouwd spoel- en droogsysteem.”

De cijfers

AZ West investeerde drie miljoen euro in zijn materniteit die is ingericht in de vroegere gebouwen van de dienst psychiatrie. Er zijn zes één- en twee tweepersoonskamers. Daarnaast zijn er twee kamers voor wie herstelt na een gynaecologische ingreep. “Hoewel we iets minder kamers hebben blijft de capaciteit hetzelfde”, geeft verpleegkundig directeur Bert Cleuren mee. “Dat komt omdat we een aparte ruimte hebben ingericht met drie comfortabele zetels voor onder meer monitoring. Vroeger moesten we dat in een kamer doen.”

Tot slot zijn er vijf plaatsen op de dienst neonatologie. Daar krijgen te vroeg geboren kindjes die te licht of in ademnood zijn de eerste basiszorgen. Bij gespecialiseerde hulp verwijst AZ West door naar een groter ziekenhuis. “Op die dienst zorgen we ervoor dat de ouders hun kleine kindje toch kunnen zien vanachter glas”, onderlijnt Vermeulen nog.

De verbouwingswerken in AZ West, die de overheid via VIPA subsidieert, zijn nu afgerond. Iedereen is nu zaterdagnamiddag tussen 14 en 18 uur welkom om de nieuwe materniteit te ontdekken. De toegang is vrij, elk uur is er een rondleiding.