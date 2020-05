Woensdag opnieuw markt in Veurne maar niet op de Grote Markt Gudrun Steen

16 mei 2020

09u01 0 Veurne De wekelijkse woensdagmarkt in Veurne staat weer op de kalender. Vroeger stonden er 50 kramen dus die mogen allemaal hun tent opslaan. Maar dat gebeurt niet op de Grote Markt.

De kramen zullen staan in de Lindendreef, Sporkinstraat en de Boterweegschaalstraat. Enkel daar kan de sociale afstand van anderhalve meter gegarandeerd worden. De bezoekers moeten een circulatieplan volgen. Er zijn vijf ingangen maar de wandelrichting moet gevolgd worden. Eten en drinken mogen niet in de marktzone. De bezoekers zullen een marktplan krijgen zodat ze snel hun gewenste kraam vinden. Een mondmasker is niet verplicht maar raadt Veurne wel aan. “We zijn blij dat we een veilige plaats hebben gevonden om onze marktdag te laten plaatsvinden. We vragen de bezoekers alle voorschriften te volgen”, zegt schepen van Lokale Economie Guido Hoste (CD&V).