Wintermarkt bracht ruim 2000 euro op voor Liga Huntington GUS

18 december 2019

08u51 11 Veurne Daarnet is de Warmste Week in Kortrijk gestart. Ook vanuit Steenkerke vertrekt vandaag een warme cheque naar daar voor de Liga Huntington.

Isabelle Verlodt uit Steenkerke nam het initiatief om in het Veurnse dorp een kerstmarkt te organiseren. Ze kon daarbij rekenen op de steun van de lokale feestcommissie en talrijke vrijwilligers. Het was een gezellige drukte. De actie bracht 2.075 euro op. “Dorpsbewoonster Lindsey lijdt aan de ziekte van Huntington. Dat is een erfelijke aandoening waarbij de zenuwcellen in de hersenen afsterven”, zegt Isabelle. “Met de kinderen van Lindsey ben ik deze week naar Kortrijk geweest om de cheque rechtstreeks te overhandigen aan het team van de Warmste Week. Het ingezamelde geld is voor de Liga Huntington die wetenschappelijk onderzoek doet naar de verschrikkelijke ziekte.”