Willem Vermandere viert zondag zijn 80ste verjaardag. Veurne feest een zomer lang GUS

08 februari 2020

15u49 0 Veurne Morgen zondag viert Willem Vermandere zijn 80ste verjaardag met een concert in het Kursaal Oostende. Als ereburger van Veurne mag hij zich aan een zomer vol feestactiviteiten verwachten in de boetestad.

Willem Vermandere woont al jaren in Steenkerke. Zijn tachtigste verjaardag laat Veurne niet voorbijgaan. “Er komt een tentoonstelling met kunstwerken van hem in het stadscentrum”, overloopt toerismeschepen Celine Mouton (Veurne Plus). “Ook in de herdenking van 100 jaar frontschilder Joe English komt Willem Vermandere aan bod. We linken de twee creatieve geesten aan elkaar met een ‘Ode van kunstenaar tot kunstenaar’.” Niet alleen Willem wordt 80, ook die andere Veurnse ereburger Will Tura. “Rond beide artiesten zullen we een kunstwandeling uitwerken. Tijdens de kerstperiode zal de promenade Toeren en Loeren helemaal in het teken van Vermandere en Tura staan.”