Westkustscholen staan paraat tegen coronavirus: geen handdoeken van textiel meer, apart lokaal bij symptomen Gudrun Steen

02 maart 2020

17u56 0 Veurne Talent-is, de groep die vijf scholen in de Westkust overkoepelt, heeft alle ouders een informatiebrief over het coronavirus gestuurd. Verder worden tijdelijk alleen papieren handdoeken gebruikt. Als een kind toch symptomen vertoont, kan het in een apart lokaal terecht. De geplande schooluitstappen gaan voorlopig gewoon door.

Talent-is omvat het Annuntiata-instituut, College en VTI in Veurne, het Immaculata-instituut in De Panne en het Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort. Er geldt een gelijkaardige aanpak in al die scholen. “We hebben overal posters uitgehangen waarop we verduidelijken hoe je best de handen wast en wat je moet doen om te voorkomen dat het virus zich snel verspreidt”, zegt Hilde Van Compernolle van het Annuntiata-instituuut.

Deurkrukken gereinigd

“Dat zijn de algemene richtlijnen van de overheid. Daarnaast maken we dat er altijd voldoende papieren wegwerphanddoekjes en zeep liggen bij de lavabo’s. De afvalbakken ledigen we tijdig, we geven de deurkrukken en de trapleuningen een extra reinigingsbeurt en vervingen ondertussen alle handdoeken van textiel door papieren exemplaren.”

Verluchting van lokalen

De vijf scholen hebben ook een brief verstuurd naar alle ouders waarin ze duiden wat het coronavirus is en wat ze zelf en de school kunnen doen om de verspreiding te voorkomen. “Een sluiting van scholen is momenteel niet aan de orde”, onderlijnt Hilde Van Compernolle.

“Zolang iemand geen symptomen heeft, zelfs al bezocht die persoon een risicogebied, dan mag die naar school blijven gaan. In onze scholen hebben we een apart lokaal waar iemand met symptomen van het coronavirus meteen naartoe kan als hij niet meteen naar huis kan. De lokalen verluchten we meerdere keren per dag. Het is niet nodig om de geplande buitenlandse reizen die de komende maanden gepland zijn te annuleren. We volgen daarvoor het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.”