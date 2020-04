Westkustgemeenten en Veurne kopen mondmaskers aan via Think Pink Gudrun Steen

19u16 0 Veurne De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne hebben vandaag voor hun inwoners mondmaskers besteld via Think Pink, de organisatie die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker.

Veurne bestelde 12.000 mondmaskers en trok daarvoor 29.000 euro uit. Er zal keuze zijn uit drie maten en het stadsbestuur zal de maskers verdelen. Koksijde bestelde er 30.000, De Panne 15.000 en Nieuwpoort 25.000. Think Pink Europe zal die mondmaskers maken en verdelen samen met 22 organisaties verspreid over Europa. Het is dan aan de gemeenten om die verder te verspreiden. Hoe ze dat in de Westkust zullen doen ligt nog niet vast. Je kan de maskers tot 50 keer hergebruiken door ze op 60 graden te wassen. Het bedrag dat de gemeenten betalen wordt voor 80 procent doorgestort naar Think Pink. De Westkust verwacht de mondmaskers binnen een tweetal weken.