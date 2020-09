Wegpiraat met 21 veroordelingen behoudt gevangenisstraf: “Hij heeft al genoeg kansen gekregen” Bart Boterman

07 september 2020

16u48 2 Veurne Een wegpiraat (34) uit Veurne heeft 2 jaar en negen maanden cel gekregen van de politierechter, bovenop een levenslang rijverbod en 6.500 euro boete. Tegen die veroordeling had hij zich eerder al verzet, maar de rechter wil van geen lichtere straf weten.

Op het strafregister van B.S. uit Veurne staan al 21 veroordelingen voor zware verkeersinbreuken, waaronder meerdere keren dronken of onder invloed van drugs rijden. Ook kroop hij meermaals achter het stuur terwijl zijn rijbewijs al ingetrokken was. Ondanks dat allemaal blijft de man gewoon voortdoen. In maart vorig jaar werd hij in Veurne betrapt achter het stuur onder invloed van amfetamines, terwijl zijn rijbewijs al ingetrokken was. Een maand later reed hij achteraan in op een wagen in Diksmuide en pleegde hij vluchtmisdrijf, ook zonder rijbewijs.

De man stuurde zijn kat toen de zaak voorkwam op de politierechtbank. De rechter veroordeelde hem bij verstek. Vanuit de gevangenis tekende B.S. dan verzet aan, waarop hij maandagmorgen een lagere straf en mildheid kwam vragen van de politierechter. De rechter was niet mals de man en wou van geen lichtere straf weten. B.S. had kansen genoeg gekregen in het verleden, klonk het. 2 jaar en 9 maanden cel bleef het verdict, met ook een levenslang rijverbod en 6.500 euro boete.