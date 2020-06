Wanneer politie geseinde man wil tegenhouden, springt hij in het kanaal in Veurne Bart Boterman

09 juni 2020

18u42 0 Veurne Een man die geseind stond om naar de gevangenis gebracht te worden, is dinsdag in de vooravond in Veurne in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke gesprongen. De man probeerde op die manier te ontkomen aan de politie. Uiteindelijk kwam hij zelf uit het water aan de overkant, toen duikers van de brandweer arriveerden.

Het was rond 16.30 uur toen een patrouille van de lokale politie Spoorkin de 34-jarige man aantrof. Hij heeft een celstraf van 2 jaar open staan en dat vonnis moest hem kenbaar gemaakt worden. “Bij het zien van onze patrouille sloeg de man op de vlucht. Hij sprong in het kanaal aan de achterkant van de voormalige rijkswachtkazerne in de Zuidburgweg. De man slaagde erin zich een tijd verscholen te houden. De brandweer werd in bijstand geroepen met duikers om hem te zoeken en uit het water te halen”, zegt commissaris Toon Fonteyne van de lokale politie Spoorkin.

Rusthuis Ter Linden

“Op het moment dat de brandweer aankwam, kroop hij op eigen kracht uit het water aan de overkant, nabij rusthuis Ter Linden. Daar is hij overmeesterd en in de boeien geslagen”, aldus Fonteyne.

De man werd, in zijn natte kleding, meegenomen naar het commissariaat voor verhoor. Daarna zal hij naar de gevangenis worden overgebracht om zijn celstraf uit te zitten. Mogelijk krijgt hij nog een proces-verbaal voor weerspannigheid.