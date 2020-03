Wakosta? Op die vraag krijgen jongeren tijdens budgetbeurs een antwoord Gudrun Steen

09 maart 2020

11u54 4 Veurne Er zijn 400 leerlingen van het zesde en zevende jaar van de secundaire scholen uit de Westkust ingeschreven voor de eerste editie van de budgetbeurs. Die loopt deze week in Veurne en verhuist daarna naar De Panne en Nieuwpoort.

“We kozen bewust voor de laatstejaars omdat die straks op eigen benen staan. Het is belangrijk dat ze weten hoe ze met hun loon dat ze binnenkort verdienen goed kunnen omgaan”, legt projectcoördinator armoedebestrijding Els Neyrinck van het project ‘Een vitesse hoger’ uit. “Er volgden 33 leerkrachten, hulpverleners en jeugdwerkers uit Koksijde, De Panne, Veurne en Nieuwpoort een sessie en zij mogen zich voortaan Wakosta-trainer noemen. Ze zullen de 400 leerlingen begeleiden tijdens hun bezoek aan de budgetbeurs. Via een rollenspel doen ze praktische oefeningen. Is hun budget daarna in evenwicht? We trekken de sessies open naar ‘het echte leven’. Zo hebben we aandacht voor de kosten die komen kijken bij zelfstandig wonen, hoeveel vrije tijd kost, welk budget je nodig hebt om de dagelijkse producten en diensten te kopen enzovoort. Dat zo’n oefeningen nodig zijn, blijkt uit onderzoek dat aantoont dat één op de acht leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs financieel risicogedrag vertonen. De eerste editie van onze budgetbeurs is een succes en we hopen dat de informatie over budgetbeheer weldra een onderdeel vormt van het lessenpakket.” Naast de laatstejaarsstudenten staat de budgetbeurs open voor medewerkers van de jeugddiensten, OCMW en andere organisaties die met jongeren werken.

De budgetbeurs vindt tot eind deze week plaats in het Spaans Paviljoen in Veurne, in de week van 16 maart is dat in de grote feestzaal in het gemeentehuis in De Panne en in de week van 23 maart in het OCMW van Nieuwpoort. De interactieve beurs is enkel na reservatie open. Info: www.wintegratie.be.