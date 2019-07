Wagen wordt opgeschept door lage sportauto en gaat over de kop Jelle Houwen

04 juli 2019

10u45 0

Op het kruispunt van de Zuidburgweg met de Vaartstraat kwam het donderdagochtend rond 7.30 uur tot een spectaculair ongeval. Een Dacia Sandero werd er opgeschept door een Mazda roadster sportwagen. Omdat die een lage neus heeft en de Dacia in de flank raakte werd die auto als het ware opgeschept en belandde op zijn dak in het midden van de weg. Een 24-jarige vrouw uit Veurne die in de Dacia zat kon op eigen kracht haar wagen verlaten en raakte niet gewond. Ook de 25-jarige man uit Lo-Reninge in de Mazda raakte niet gewond. De politie moest een tijdlang het verkeer regelen op het kruispunt tot de wagens getakeld werden. Op het kruispunt gebeurden in het verleden al veel vaker ongevallen, veelal door het niet verlenen van de voorrang. Ook hier is dat de oorzaak.