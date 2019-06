Vrouw uit wagen bevrijd na crash in gracht Jelle Houwen

05 juni 2019

14u20 3 Veurne Op de Ieperse Steenweg (N8) in Veurne moest een vrouw rond 12.30 uur uit haar wagen bevrijd worden na een verkeersongeval. Ze bleef ongedeerd.

De vrouw van eind de 40 reed woensdagochtend in de richting van de autosnelweg toen het plots verkeerd ging, ze van de weg afraakte en in de gracht belandde. De vrouw zat vast in de bestuurderszetel. Omstaanders belden de hulpdiensten om haar te bevrijden. De brandweer kon haar snel uit de wagen halen. Ook een mugdienst en ambulance snelden ter plaatse. De vrouw leek op het eerste zicht geen verwondingen te hebben, maar werd toch ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Haar wagen werd getakeld. Dat leidde tot wat verkeershinder op de N8. Ook op de E40 richting Frankrijk belandde een bestuurder woensdagochtend met zijn wagen in een diepe gracht. Ook daar kwam de brandweer ter plaatse en moest de bestuurder uit de wagen worden gehaald.