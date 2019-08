Vrouw (82) thuis overleden

Bart Boterman

30 augustus 2019

17u35 0 Veurne Een 82-jarige vrouw uit Destelbergen, die donderdagnamiddag betrokken raakte bij een verkeersongeval in Avekapelle bij Veurne, is die nacht overleden. Dat meldt het parket van Veurne. Een auto met drie inzittenden, drie vrouwen op leeftijd uit het Gentse, botste tegen een boom. Nochtans mocht het drietal het ziekenhuis snel verlaten, want er waren slechts lichte verwondingen vastgesteld.

Het ongeval gebeurde donderdagnamiddag iets voor 16 uur, op de baan ‘s Heerwillems tussen Pervijze en Avekapelle. De drie vrouwen waren op uitstap aan de kust. Maar plots week het voertuig af van de rijbaan. Het scheurde rakelings langs een eerste boom en kwam tegen een tweede boom terecht. Er volgde een harde klap en het voertuig kwam dwars over de rijbaan te staan. Er waren geen andere auto’s betrokken. De drie bejaarde vrouwen werden naar het ziekenhuis gebracht.

Lichte verwondingen

“Maar daar werden slechts lichte verwondingen vastgesteld. De drie slachtoffers mochten het ziekenhuis verlaten en naar huis vertrekken. De 82-jarige passagier is echter donderdagnacht thuis overleden”, aldus het Veurnse parket. Het gaat om M.E. uit Destelbergen. De vrouw zat vooraan in de wagen. “Er zal een lijkschouwing uitgevoerd worden, om na te gaan of er een oorzakelijk verband is tussen het op het eerste zicht banale ongeval en haar overlijden”, besluit het parket.