Vrouw (25) krijgt psychose en slaat ramen van postkantoor aan diggelen Jelle Houwen

29 mei 2019

09u56 0 Veurne De politie Spoorkin had afgelopen nacht de handen vol met een 25-jarige jongedame uit Veurne die voor nogal wat overlast zorgde.

Rond middernacht was er een melding dat twee grote ramen van het kantoor van Bpost kapot waren geslagen door een onbekende. Er werd gedacht aan een inbraak en de politie kwam ter plaatse. Van een inbraak bleek echter geen sprake te zijn. De ruiten werden stuk gegooid door een 25-jarige vrouw die goed gekend is bij de politie. In het verleden kwam ze al meermaals in aanraking met de politie vanwege incidenten door haar alcohol- en middelenmisbruik. De vrouw was afgelopen nacht in een psychose geraakt en was buiten haar zinnen. Overdag had ze in het centrum ook al diverse keren voor overlast gezorgd door klein vandalisme en door in verschillende winkels mensen lastig te vallen. De feiten van afgelopen nacht waren de druppel en er werd besloten om de vrouw meteen in crisisopvang te plaatsen in de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis van Ieper. De brandweer werd opgevorderd om de ramen van het postkantoor te dichten.