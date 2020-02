Vrienden in de bres voor gezin nadat brand pas gerenoveerde woning vernielt: “Weet niet hoe we iedereen kunnen bedanken” Zelfs Willem Vermandere en zoon komen optreden op benefiet Bart Boterman en Gudrun Steen

12 februari 2020

18u57 0 Veurne Vier vrienden Wim Buysse (48) en Sylvie Verdonck (37), van wie de woning in Avekapelle compleet verwoest raakte bij een brand, organiseren op 22 februari een benefiet in Furnevent. Niemand minder dan Willem Vermandere en zijn zoon Augustijn treden op. “Ik weet niet hoe ik al die mensen ooit kan bedanken”, klinkt het bij Sylvie ontroerd. Intussen heeft het gezin met twee kinderen onderdak gevonden.

De woning van Sylvie en Wim, ouders van Moris (3) en Cezar (17), was net volledig gerenoveerd toen in de vooravond van 12 november een verwoestende brand uitbrak, vermoedelijk door een kortsluiting in de technische ruimte. Niemand was thuis. Het dak brandde grotendeels weg, alle ruimtes waren aangetast en de inboedel is vernield. “Het is een enorm zware klap geweest voor ons. Na jaren verbouwen moeten we helemaal opnieuw beginnen. Ook voor mijn zoontje Moris was dit heel moeilijk. Zijn vertrouwde kamer is uitgebrand, zijn speelgoed is hij kwijt. Hij heeft veel geweend. Pas nu begint hij erover te praten en vragen te stellen”, getuigt Sylvie, die lesgeeft aan dé Academie in Ieper. Het gezin vond een tijdelijk onderkomen in een appartement in Oostduinkerke en logeert nu in een woning in Booitshoeke. De eigenaars verblijven tot juni in Oman. Tegen dan moeten Wim en Sylvie een nieuwe stek weten te vinden.

Financiële ramp

De heropbouw van hun eigen woning is nog niet gestart. Omdat die dusdanig beschadigd is, hebben ze een nieuwe omgevingsvergunning nodig. “Maar intussen zijn er veel nieuwe normen en verplichtingen. Ook de prijzen zijn fors gestegen. Hierdoor volstaat het uitgekeerde bedrag van de verzekering niet. De brand is naast het emotionele en praktische ook financieel een ramp geweest”, gaat Sylvie verder. Maar ze kan wel rekenen op heel veel steun van familie en dichte vrienden. Zo zijn er goede vrienden Bart Markey, Lynn Vanneuville, Katrien Vandekerckhove en Nathalie Martens die een grote benefiet organiseren in Furnevent in Veurne op 22 februari. Op het programma staan onder meer Willem Vermandere en diens zoon Augustijn.

Daags na de brand hebben wij met z’n vieren beslist om deze benefiet te organiseren. Naarmate de tijd vorderde, zijn lokale handelaars en bevriende artiesten mee op de kar gesprongen. Iedereen komt gratis optreden of schenkt prijzen voor de veiling. Er is een enorme solidariteit gegroeid. Heel mooi om te zien Medeorganisator Nathalie Martens

Enorme solidariteit gegroeid

Wim Buysse is namelijk muzikant en speelt in de groep van Augustijn Vermandere. Vader Willem besloot meteen om ook op te treden. Op het goed gevulde programma staan nog bands en heel wat randanimatie, spelen, een veiling met prijzen geschonken door lokale zelfstandigen en veel meer. Het volledige programma vind je hier. Er zijn inmiddels 350 mensen geïnteresseerd in het evenement. “Daags na de brand hebben wij vier beslist om deze benefiet te organiseren. De situatie van Sylvie en Wim heeft ons erg aangegrepen”, zegt mede-organisator Nathalie Martens. “Het volledige programma is organisch gegroeid. Naarmate de tijd vorderde, zijn lokale handelaars en bevriende artiesten mee op de kar gesprongen. Iedereen komt gratis optreden of schenkt prijzen voor de veiling. Er is een enorme solidariteit gegroeid. Heel mooi om te zien”, aldus Nathalie.

Emotionele dag

Voor Sylvie en Wim wordt het naar eigen zeggen een emotionele dag. “Het is onvoorstelbaar dat er zo veel mensen ons willen helpen. Onze grote dank gaat uit naar de organisatoren en iedereen die de benefiet steunt. Maar eerlijk? Ik krijg er toch een beetje stress van en kreeg zelfs al eens een nachtmerrie door die benefiet. Ik weet niet hoe ik al die mensen ooit moet bedanken. Dit is echt onvoorstelbaar”, besluit Sylvie Verdonck. De toegang is gratis en iedereen is welkom.