Vrachtwagenchauffeur krijgt 30 maanden cel (met uitstel) voor mensensmokkel in industriezone van Veurne Bart Boterman

03 maart 2020

13u36 0 Veurne Een 37-jarige Roemeense vrachtwagenchauffeur is tot 30 maanden cel en 24.000 euro boete veroordeeld voor praktijken van mensensmokkel op het industrieterrein van Veurne, in maart 2018. De man probeerde drie transmigranten in zijn koelwagen onder te brengen om naar het Verenigd Koninkrijk te rijden, maar werd op heterdaad betrapt. De strafrechter verleende uitstel voor de celstraf en drie vierde van de geldboete.

Het was een andere truckchauffeur die op donderdag 8 maart 2018 de politie verwittigde. Hij zag drie transmigranten lopen rond een koelwagen met Roemeense nummerplaat in de Nijverheidstraat. De chauffeur opende de laadruimte voor de transmigranten en was zichtbaar betrokken bij de mensensmokkel. Twee van de transmigranten sloegen op de vlucht toen de politie kwam aangereden. Ze werden opgepakt in de Welvaartstraat. In de koelwagen geladen met voorgebakken brood, die vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk onderweg was, werd de derde vluchteling aangetroffen. De drie waren met een taxi uit Frankrijk gekomen en hadden in de Veurnse industriezone afgesproken om in de vrachtwagen te klimmen, verklaarden ze tijdens een verhoor.

Op de Veurnse rechtbank werd de Roemeense vrachtwagenchauffeur Gheorghe V. vervolgd voor mensensmokkelpraktijken. Het vonnis werd dinsdagmorgen uitgesproken. De man kreeg 30 maanden cel, weliswaar met uitstel. Daarnaast legde de rechter 24.000 euro boete op, weliswaar voor drie vierde met uitstel. De trekker van het merk DAF, waarvoor de mensensmokkel werd gebruikt, is verbeurd verklaard.