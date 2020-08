Vrachtwagenchauffeur komt onder water vast te zitten bij arbeidsongeval in Veurne: man sterft ter plaatse Siebe De Voogt

18 augustus 2020

15u22 84 Veurne Op de werfzone van de oude Suikerfabriek in Veurne is dinsdagnamiddag een trucker om het leven gekomen bij een tragisch arbeidsongeval. Zijn vrachtwagen kantelde in een spaarbekken. De 35-jarige Pool kwam onder water vast te zitten en overleed ter plaatse.

De brandweerzone Westhoek werd even voor 13 uur opgeroepen voor een vrachtwagen die in het water was beland op de werfzone van de oude Suikerfabriek, langs de Nijverheidsstraat in Veurne. Ter plaatse bleek een zogenaamde dumper, waarmee aarde wordt vervoerd, op z'n kop in een spaarbekken te liggen.

Collega dook nog in het water

Volgens de eerste vaststellingen raakte het voertuig plots van de weg af en reed in de aanpalende plas. Er zou een aanzienlijk niveauverschil zijn tussen de weg en de bewuste plas. Een andere arbeider was slechts indirect getuige van het ongeval. Hij zag plots de vrachtwagen ondersteboven liggen en sprong onmiddellijk zelf het water in. Hij slaagde er echter niet in om z'n collega te redden.



Duikers van de brandweer gingen uiteindelijk op zoek naar de chauffeur. Na een uur konden ze de man uit de cabine van de werfvrachtwagen halen. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De toegesnelde ambulanciers en MUG-dokter konden enkel nog zijn dood vaststellen.

Nieuwe woonwijk

Volgens de West-Vlaamse afdeling van het arbeidsauditoraat Gent gaat het om een 35-jarige Pool, die al vier jaar voor de firma Verhelst werkte. “De precieze oorzaak van het ongeval is onbekend en wordt verder onderzocht”, klinkt het. “Er werd onder meer een verkeersdeskundige aangesteld.”

Op de voormalige site van de Suikerfabriek wordt momenteel een volledig nieuwe woonwijk gebouwd met 450 woningen. Momenteel zijn heel wat wegen- en rioleringswerken aan de gang. Wellicht liep het bij één van die werken mis.

