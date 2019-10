Vrachtwagen verliest strobalen in bocht, Mini kan ze niet meer ontwijken en is zwaar beschadigd Bart Boterman

04 oktober 2019

12u17 0 Veurne Op de weg ’s Heerwillems tussen Avekapelle en Pervijze heeft een vrachtwagen donderdag iets voor 17 uur een zeven balen stro verloren in een bocht. Een Mini Cooper die in tegengestelde richting reed, kon de vallende balen niet meer ontwijken. De auto is zwaar gehavend, maar de bestuurster (26) bleef ongedeerd.

Volgens de politie Spoorkin reed de Scania-vrachtwagen met oplegger, volledig geladen met middelgrote balen stro, van Veurne naar Oostkamp. In de eerste bocht op de N35 vanuit Avekapelle richting Pervijze liep het fout. Enkele balen kwamen plots los en tuimelden op de baan. De bestuurster van de Mini Cooper, een 26-jarige vrouw uit Diksmuide, reed richting Veurne en kon de vallende balen niet meer ontwijken. “De impact was groot. De Mini Cooper is zwaar beschadigd en mogelijk total loss. De bestuurster kwam er gelukkig zonder verwondingen van af”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin.

Extra pv voor trucker

De vrouw was wel flink geschrokken door het voorval. De politie gaf de trucker, naast het proces-verbaal voor het veroorzaken van het ongeval, ook een pv voor het niet-zekeren van zijn lading. “Er zijn geen waanzinnige chicanes op ’s Heerwillems. De balen stro waren gewoon niet goed vastgemaakt en dat is verplicht”, aldus de commissaris. De zaak krijgt mogelijk nog een staartje in de politierechtbank, maar die beslissing is aan het parket.