Voor het eerst twee dagen voetbal- en ander plezier tijdens Hoppefesten GUS

24 juni 2019

14u41 3 Veurne De elfde editie van de Hoppefesten op het Will Tura sportpark in Veurne wordt een tweedaags feest. Het start nu vrijdag 28 juni om 17 uur en eindigt zaterdagnacht. De organiserende Hoppeschoppers presenteren een voetbalfestijn, veel ambiance en leuke muziek. Ideaal om de zomervakantie in te zetten.

“We willen het grootste voetbaltornooi van het land worden”, klinkt Bram Delva ambitieus. “Daarom maken we er dit jaar een tweedaags feest van. We starten vrijdag om 17 uur met de Hoppe Classics. Dat staat voor een old school voetbaltornooi, een afterparty en gezelligheid met foodtrucks. Jean-Marie Pfaff treedt op als scheidsrechter. Bart Kaëll zal de tent in vuur en vlam zetten. Zaterdag starten de Hoppefesten om 8.30 uur. Voor het vrouwentornooi hebben we 80 teams en daarmee zijn we al in ons opzet geslaagd om het grootste voetbaltornooi van het land te worden. Daarnaast is er het schopperstornooi voor gevorderde voetballers en het Hoppetornooi voor recreatieve spelers. Alle tornooien zijn met 380 ploegen volzet. De teams komen uit alle hoeken van het land en zelfs uit Nederland. Na de sportieve inspanning plannen we uiteraard ook ontspanning tijdens een Party Night. Naast de dj’s zoals Maori en DIMARO hebben we Get Ready en Wim Soutaer uitgenodigd. De hongerigen spijzen we met de barbecue voor 4000 personen en foodstands. Vorig jaar telden we om en bij de 6000 aanwezigen. Dit jaar mikken we op 8000 tot 9000. Om te schetsen: vorig jaar tapten we liefst 100.000 pintjes. Sfeer verzekerd dus.” De inkom is gratis. Info: www.hoppefesten.be.