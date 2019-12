Voor de liefhebbers van streekgeschiedenis: Familiekunde Westkust stelt nieuwe publicaties voor GUS

19 december 2019

14u28 0 Veurne Met drie nieuwe publicaties van de vereniging Familiekunde regio Westkust neem je een duik in de streekgeschiedenis anno 18de eeuw.

Joeri Stekelorum en Gaby Van Canneyt werkten aan de drie nieuwe publicaties mee, Jan Van Acker ook aan de twee in de reeks ‘landboeken’. “In de publicatie ‘Vervallen, afghebrande en gheruineerde hofsteden onder de casselrie van Veurne (1726) geven we een lijst van ruim 270 hofsteden die vervallen, afgebrand of afgebroken zijn”, zegt Joeri Stekelorum. “Ook de eigenaars en pachters vermelden we erin. Daarnaast stellen we twee uitgaves voor in onze reeks ‘landboeken’. Het gaat over ’s Heerwillemskapelle-Veurne Beoosterpoort (1727-1729) en Wulpen-Booitshoeke (1723-1725). We geven een inkijk op de eigendoms- en gebruiksstructuur van de verschillende percelen in de beschreven gebieden. In de inleiding geven we een beknopte historische schets van de parochies. We hopen met die publicaties mensen te helpen in hun zoektocht naar hun eigen familiegeschiedenis of in die van de streek.”

De uitgaves van Familiekunde regio Westkust kan je bestellen via mderudder@gmail.com. Ze zijn ook verkrijgbaar in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe in Oostduinkerke. Dat is elke namiddag tijdens de werkweek open en ook op zaterdagnamiddag. Info: www.familiekunde-westkust-.be.