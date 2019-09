Vlaamse meesters in kinderformaat GUS

13 september 2019

15u10 0 Veurne ‘Grote kunst voor kleine kenners, de Vlaamse meesters’, dat is de titel van de nieuwe najaarstentoonstelling die vanaf zondag open is het in het kasteel in Beauvoorde.

“We nemen gezinnen mee op een kunstwandeling door het kasteel”, zegt Stijn Jodts. “Thaïs Vanderheyden maakte kindvriendelijke versies van de beroemdste schilderijen. Met raadsels, puzzels en verhalen over die werken komen de kinderen spelenderwijs van alles te weten. De bekende Warre Borghmans sprak alle verhalen in. Blikvanger is de vos naar het beeld van ‘De man met de tulband’ van Jan van Eyck. We tonen er een 3D-sculptuur van.” Een ticket kost 8 euro, kinderen kunnen goedkoper binnen. De expo is zondag open van 10 tot 17 uur. Het loopt tot 5 januari. Het kasteel is ook op woensdagnamiddag en zaterdag open. Info: www.grotekunst.be.