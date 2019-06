Visit Veurne nu ook bereikbaar voor mensen met hoorapparaat GUS

21 juni 2019

16u10 0 Veurne Cultuur en Toerisme zijn gebundeld in de nieuwe naam Visit Veurne. Daarnaast zorgt de nieuwe ringleiding ervoor dat mensen met een hoorapparaat de baliemedewerker perfect begrijpen.

“We vinden Visit Veurne een veel toegankelijkere naam voor onze dienst”, motiveert schepen Celine Mouton (Veurne Plus) de naamswijziging. En die toegankelijkheid mag je ook letterlijk nemen. “We hebben een ringleiding geïnstalleerd”, vult communicatieschepen Jan Verfaillie (CD&V) aan. “De baliemedewerker en de persoon met een hoorapparaat kunnen via een micro en aangepaste telefoon met elkaar praten. De storende omgevingsgeluiden filtert de ringleiding eruit. Het is de bedoeling om dat systeem bij alle balies van Veurne te integreren.”