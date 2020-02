Vijftigtal klanten steunen actie ‘W’en dust’ omdat horecazaken hun terras niet mogen buiten zetten GUS

22 februari 2020

15u20 18 Veurne Voor de horecazaken Mozaïek en Furnapub op de Grote Markt in Veurne hebben om en bij de vijftig mensen actie gevoerd. Ze vinden het niet kunnen dat de twee zaken hun terras niet mogen buiten zetten in de krokusvakantie omdat ze vorig jaar vier dagen te vroeg hun stoelen en tafels hebben buiten gezet.

“Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen ons steunen”, reageert Sophie Dusuel van Furnapub. “Al van 10.30 uur daagden klanten op met hun stoelen en tafels. De één had koffie mee, de ander hapjes. In hun handen hadden ze een pamflet met het opschrift ‘W’en dust’, de naam van de actie bedacht door klant Mireille Haelewyck. Meer dan een uur zaten ze voor onze zaken om aan te tonen dat het niet ok is dat wij onze terrassen niet mogen buiten zetten in de krokusvakantie terwijl de andere horeca op de Grote Markt dat wel mag doen. Dat komt omdat wij vorig jaar onze terras vier dagen te vroeg hadden buiten gezet. Het was toen zo’n mooi weer dat we ons niet konden inhouden. Het stadsbestuur zou daar normaalgezien geen probleem van maken maar een collega heeft klacht ingediend met dit als sanctie. Ik was van plan om de tweede week van de paasvakantie in verlof te gaan maar ik heb dat vervroegd naar de krokusvakantie. Maandag sluit ik. Ik zou te veel gefrustreerd zijn mocht ik alle volle terrasjes zien terwijl wij er geen mogen buiten zetten. Ondertussen kreeg ik van het stadsbestuur ook een mail dat ik de sanctie maar beter kan naleven of ik riskeer een verbod van één tot drie maanden.”