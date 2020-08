Vijf Veurnse voetbalvelden klaar voor start competitie, na onderhoud Gudrun Steen

24 augustus 2020

13u22 0 Veurne Het Veurnse stadsbestuur investeerde 48.000 euro in zijn voetbalvelden. De provinciale voetbalcompetitie kan zo zonder problemen starten in het weekend van 12 en 13 september.

“Het gaat om het jaarlijkse onderhoud van de vier voetbalvelden in Veurne en het ene in Bulskamp”, legt sportschepen Pascal Sticker (Veurne Plus) uit. Medewerkers van de technische dienst en een onderaannemer hebben de werken uitgevoerd. KSV Veurne promoveerde van derde naar tweede provinciale en dat verdient een extraatje. “We hebben de lichtarmaturen rondom het hoofdveld vernieuwd met energiezuinige ledlampen. Tot slot legden we enkele wandelpaden tussen de voetbalterreinen opnieuw aan.” Uiteraard zijn de terreinen niet enkel voor de eerste ploeg. De vele jeugd- en beloftenploegen zullen vanaf september op knalgroene velden tegen de bal kunnen trappen.