Vijf jaar cel met uitstel voor man die eigen broer neersteekt met Opinel-mes Bart Boterman

18 juli 2019

13u53 1 Veurne Een 46-jarige man uit Veurne is tot vijf jaar cel met probatie-uitstel veroordeeld na een poging tot doodslag op zijn eigen broer. Hij stak hem op 6 december vorig jaar in de borst met een Opinel-mes, het hoogtepunt van een jarenlang aanslepende ruzie.

De aan lager wal geraakte beklaagde woonde boven de wijnhandel van zijn broer. J.L. maakte een zwaar verkeersongeval mee, leed aan zware pijnen en zocht zijn heil in alcoholmisbruik en cannabis. “Hij was niet meer in staat zijn eigen leven te controleren en dat woog op de familieverhouding, die volledig verzuurd was. De dag voor de steekpartij werd hij nog hardhandig uit de zaak gezet door zijn broer tijdens. Dat kon hij niet verkroppen, waarop hij de volgende morgen zijn broer opwachtte aan het raam en na tal verwijten naar de oprit stormde met een boksbeugel en mes”, aldus het openbaar ministerie tijdens het proces op de Veurnse rechtbank.

Oog van de naald

“Zijn broer begon met filmen met zijn gsm. Dat werkte als een rode lap op een stier. De beklaagde haalde het mes uit zijn zak en maakte een steekbeweging, waarop zijn broer hevig begon te bloeden. Die man is werkelijk door het oog van de naald gekropen. Twee centimeter opzij en er waren vitale organen geraakt”, ging het openbaar ministerie verder. Ook de dader was geschrokken en stelde nog voor om zijn broer naar het ziekenhuis te brengen, maar die weigerde en belde zijn vriendin.

“Mijn cliënt is al jaren gefrustreerd omdat hij zich na zijn ongeval de mindere van de familie voelt. Hij zat inderdaad met een verslavingsproblematiek door de vele pijn. Die bewuste morgen wou hij enkel excuses omdat hij hardhandig was buitengezet de dag daarvoor. Dat was enorm pijnlijk, zowel fysiek als mentaal”, pleitte de advocaat van J.L. op het proces. “Dat zijn broer begon te filmen, was olie op het vuur. Hij nam een boksbeugel en Opinel-mes, maar had niet de intentie om zijn broer te doden. Hij wilde hem bedreigen en maakte de verkeerde beweging”, aldus de raadsman.

Verplichte opname

De rechter veroordeelde J.L. tot vijf jaar cel, weliswaar met uitstel onder voorwaarden. Dat betekent dat hij de gevangenis mag verlaten, want hij zat immers nog in voorhechtenis. De man moet zich wel verplicht laten opnemen in een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, zich onthouden van drugs en een contactverbod met zijn broer naleven. Doet hij dat niet, kan zijn celstraf alsnog effectief worden.